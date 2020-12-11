МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО МЕЖПРАВКОМИТЕТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ СОСТОИТСЯ 14 ДЕКАБРЯ

13:47 11.12.2020 14 декабря 2020 года состоится четвертое заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Как сообщает сайт правительства, от Белорусской стороны на заседании председательствует первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.