|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО МЕЖПРАВКОМИТЕТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ СОСТОИТСЯ 14 ДЕКАБРЯ
13:47 11.12.2020
14 декабря 2020 года состоится четвертое заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Как сообщает сайт правительства, от Белорусской стороны на заседании председательствует первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2020
Курсы в банках
на 11.12.2020
Конвертация в банках
на 11.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте