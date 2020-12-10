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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА ПРАВО ПРОИЗВОДИТЬ ДЖЕНЕРИК ПРЕПАРАТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОТИВ ВИЧ
12:46 11.12.2020
Беларусь получила право производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время международной конференции, которая прошла 10 декабря в формате видеоконференции.
"Мы получаем самый лучший препарат по доступной цене. Пул объединяет компании-оригинаторы и компании, которые имеют право производить дженерики. С учетом того, что наша фармпромышленность имеет контракты с этими компаниями, мы имеем право и покупать "Долутегравир", и производить его на наших мощностях", - сказал Дмитрий Пиневич.
Он подчеркнул, что переговоры велись достаточно длительное время. Беларусь получила эту возможность исходя из эффективного опыта борьбы с ВИЧ-инфекцией в регионе и благодаря модельному построению работы в стране по данному направлению.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на конференции обсуждались вопросы работы нашей страны по лицензионному соглашению Патентного пула и компании ViiV Healthcare, а также перспективы дальнейшего сотрудничества с Патентным пулом.
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