Беларусь получила право производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время международной конференции, которая прошла 10 декабря в формате видеоконференции.

"Мы получаем самый лучший препарат по доступной цене. Пул объединяет компании-оригинаторы и компании, которые имеют право производить дженерики. С учетом того, что наша фармпромышленность имеет контракты с этими компаниями, мы имеем право и покупать "Долутегравир", и производить его на наших мощностях", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он подчеркнул, что переговоры велись достаточно длительное время. Беларусь получила эту возможность исходя из эффективного опыта борьбы с ВИЧ-инфекцией в регионе и благодаря модельному построению работы в стране по данному направлению.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на конференции обсуждались вопросы работы нашей страны по лицензионному соглашению Патентного пула и компании ViiV Healthcare, а также перспективы дальнейшего сотрудничества с Патентным пулом.