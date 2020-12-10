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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЕГИПТА УПРОЩЕНИЕ ВИЗОВЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН
11:50 11.12.2020
Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев и заместитель министра иностранных дел Египта Амр Махмуд Аббас обсудили вопросы белорусско-египетского сотрудничества в консульской сфере в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 10 декабря встрече стороны рассмотрели перспективы упрощения визовых процедур для белорусских граждан при поездках в Египет в туристических и деловых целях.
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