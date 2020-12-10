МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЕГИПТА УПРОЩЕНИЕ ВИЗОВЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН

11:50 11.12.2020 Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев и заместитель министра иностранных дел Египта Амр Махмуд Аббас обсудили вопросы белорусско-египетского сотрудничества в консульской сфере в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 10 декабря встрече стороны рассмотрели перспективы упрощения визовых процедур для белорусских граждан при поездках в Египет в туристических и деловых целях.