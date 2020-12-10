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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМКОДОР И ЕАБР ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:44 11.12.2020
Делегация Евразийского банка развития во главе с председателем правления Николаем Подгузовым посетила ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР», гости осмотрели образцы машин и оборудования, выпускаемые на предприятиях холдинга, ознакомились с номенклатурой продукции, направлениями деятельности, структурой и перспективами развития компании.
В ходе переговоров с участием руководства холдинга обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества.
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