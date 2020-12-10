МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР И ЕАБР ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

10:44 11.12.2020 Делегация Евразийского банка развития во главе с председателем правления Николаем Подгузовым посетила ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР», гости осмотрели образцы машин и оборудования, выпускаемые на предприятиях холдинга, ознакомились с номенклатурой продукции, направлениями деятельности, структурой и перспективами развития компании. В ходе переговоров с участием руководства холдинга обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества.