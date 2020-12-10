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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕАБР ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ С ВЫСОКИМ ИНТЕГРАЦИОННЫМ ЭФФЕКТОМ
09:11 11.12.2020
Министр экономики Александр Червяков и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов обсудили перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Беларуси с привлечением ресурсов ЕАБР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минжкономики, на состоявшейся 9 декабря встрече в Минске стороны отметили обоюдную заинтересованность в реализации проектов с высоким интеграционным эффектом.
В частности, обсуждались возможности сотрудничества в рамках разрабатываемого Национального инфраструктурного плана Республики Беларусь на 2021-2025 годы.
Кроме того, министр экономики отметил значимость поддержки, оказанной ЕАБР действующим клиентам в Беларуси в целях поддержания устойчивости их финансового состояния в условиях неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.
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