В штаб-квартире Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене 10 декабря 2020 г. состоялась церемония подписания рамочной программы сотрудничества между правительством Беларуси и ЮНИДО. Свои подписи под документом поставили посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель нашей страны при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас и генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, новая рамочная программа сотрудничества с ЮНИДО пришла на смену программе, которая действовала с 2013 года. Документ будет определять направления дальнейшего расширения взаимодействия и совместной работы Беларуси с ЮНИДО с учетом приоритетов социально-экономического развития нашей страны.

Программа рассчитана на пять лет и может быть продлена на следующий период.

Символично, что подписание программы сотрудничества состоялось в день, когда 40 лет назад в Нью-Йорке Беларусь поставила свою подпись под Уставом ЮНИДО и вошла в число стран-основательниц этого специализированного учреждения ООН.

На протяжении всего времени взаимодействия с ЮНИДО Беларусь последовательно поддерживает укрепление ведущей роли Организации в содействии всеохватывающему и устойчивому индустриальному развитию государств мира, использует экспертный потенциал и возможности организации для повышения конкурентоспособности и экологичности своих производств, внедрения современных технологий и стандартов.

Только за последние годы в Беларуси успешно завершены значимые совместные проекты по модернизации предприятий-производителей компонентов для автомобильного сектора, поддержке предприятий пищевой промышленности и переработке продукции растениеводства.

Ярким актуальным примером результативного сотрудничества Беларуси с ЮНИДО является успешная реализация Национальным центром ресурсоэффективности и чистого производства с участием международных доноров и региональных партнеров проекта технической помощи ”Экономика замкнутого цикла и новые возможности роста“.

В этом году Беларусь также подписала новый проект технического сотрудничества с ЮНИДО, направленный на внедрение потенциала четвертой промышленной революции и умного производства, на общую сумму 1 млн. долларов США.

Реализация проекта начнется в ближайшее время и станет первым практическим шагом в реализации новой программы сотрудничества с ЮНИДО.