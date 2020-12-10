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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ С ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
18:01 10.12.2020
По результатам состоявшихся 9 декабря переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина снимаются ограничения на поставки продукции с трех белорусских предприятий.
«По итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь, принято решение об отмене с 11 декабря 2020 года временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий», - говорится в сообщении российского ведомства.
Согласно информации, ограничения снимаются со следующих предприятий:
УПП «Глубокский мясокомбинат» - разрешаются поставки продукции, за исключением говядины на кости и продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней;
ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» - разрешаются поставки продукции предприятия, за исключением говядины на кости и продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней;
ОАО «Могилевский мясокомбинат» - разрешаются поставки термообработанной готовой продукции из свинины, за исключением продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней.
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