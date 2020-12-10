В декабре 2020 года в Тбилиси откроются три новых магазина белорусских товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Грузии, они будут находиться по следующим адресам: пр. Церетели, 82; ул. Долидзе, 46; Диди дигоми, 3 микрорайон, корпус 20.

По словам посла Беларуси в Грузии Михаила Мятликова, открытие очередного магазина белорусских товаров будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Грузии, а также сделает Беларусь еще чуть ближе и роднее грузинскому народу.

Первый белорусский магазин в Грузии был открыт в 2016 году, а сегодня белорусские продукты представлены сетью из 11 магазинов в столице Грузии - Тбилиси, к концу года их будет уже 14.

Именно работа таких специализированных магазинов позволила отечественным производителям в текущем году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, существенно расширить ассортимент и увеличить экспорт в Грузию продовольственных потребительских товаров с высокой добавленной стоимостью: мяса и колбасных изделий – на 29,7%; кефира и йогуртов – на 32,5%; пива – на 8,7%; рыбных изделий – на 5,9%; сыров и творога – на 5,4%; прочих пищевых продуктов – на 76,5%.

В дальнейшем сеть магазинов белорусских товаров будет расширяться за счет открытия магазинов в других городах Грузии.