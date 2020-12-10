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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА В ИНДОНЕЗИЮ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОЧКИ РАССМОТРЕНЫ В ХОДЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ


16:49 10.12.2020

10 декабря в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси состоялась третья по счету белорусско-индонезийская видеоконференция по вопросам бизнеса и торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в центре внимания сторон оказались вопросы продвижения экспорта в Индонезию отечественной молочной продукции.

ОАО «Бабушкина крынка», которое уже осуществляет поставки сухого молока в данный регион, планирует увеличить объемы экспорта в следующем году.

ОАО «Беллакт» готовится поставлять сухое молоко в Малайзию и в настоящее время проходит соответствующую процедуру сертификации. Предприятие готово проработать вопросы поставок продукции в Индонезию, а также расширить товарную номенклатуру и проработать поставку детского питания.

В видеоконференции также приняли участие ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Милкавита», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» и другие предприятия.

Мероприятие организовано совместно с посольством Беларуси в Индонезии и ассоциацией Indonesia Customer Goods Distribution (AP3MI). Ассоциация AP3MI, которая объединяет более 130 индонезийских компаний — импортеров, экспортеров, дистрибьюторов и производителей потребительских товаров, выразила интерес в установлении сотрудничества с белорусскими производителями.
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