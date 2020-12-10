Очередной раунд белорусско-чешских межмидовских консультаций по консульским вопросам пройдет в 2021 году в Праге. Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла Беларуси в Чешской Республике Валерия Курдюкова c заместителем министра иностранных дел Чехии Мартином Смолеком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 8 декабря встрече стороны рассмотрели практические вопросы белорусско-чешского сотрудничества в консульской сфере.