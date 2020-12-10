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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-ЧЕШСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОЙДЕТ В 2021 ГОДУ В ПРАГЕ
15:32 10.12.2020
Очередной раунд белорусско-чешских межмидовских консультаций по консульским вопросам пройдет в 2021 году в Праге. Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла Беларуси в Чешской Республике Валерия Курдюкова c заместителем министра иностранных дел Чехии Мартином Смолеком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 8 декабря встрече стороны рассмотрели практические вопросы белорусско-чешского сотрудничества в консульской сфере.
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