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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРИ ФИНПОДДЕРЖКЕ МИД ПОЛЬШИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ЗАКУПЛЕНО МЕДПРИБОРОВ НА BR240 ТЫС.
14:17 10.12.2020
Программой развития ООН в Беларуси при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Польши в рамках реализации проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД) приобретено на общую сумму более 240 тыс. рублей 500 бесконтактных термометров и 590 пульсоксиметров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, медицинские приборы направлены в 161 учреждение, включая дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов, отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживании населения, санатории для ветеранов войны, труда и инвалидов, Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.
Эта помощь будет способствовать поддержанию здоровья и предотвращению распространения COVID-19 среди уязвимых групп: людей в возрасте 60 лет и старше, людей с инвалидностью, людей, одиноко проживающих и находящихся в домах-интернатах.
Минтруда и соцзащиты выражает благодарность Министерству иностранных дел Польши и Программе развития ООН в Республике Беларусь за оказанную помощь и надеется на дальнейшее сотрудничество.
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