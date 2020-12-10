Программой развития ООН в Беларуси при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Польши в рамках реализации проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД) приобретено на общую сумму более 240 тыс. рублей 500 бесконтактных термометров и 590 пульсоксиметров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, медицинские приборы направлены в 161 учреждение, включая дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов, отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживании населения, санатории для ветеранов войны, труда и инвалидов, Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Эта помощь будет способствовать поддержанию здоровья и предотвращению распространения COVID-19 среди уязвимых групп: людей в возрасте 60 лет и старше, людей с инвалидностью, людей, одиноко проживающих и находящихся в домах-интернатах.

Минтруда и соцзащиты выражает благодарность Министерству иностранных дел Польши и Программе развития ООН в Республике Беларусь за оказанную помощь и надеется на дальнейшее сотрудничество.