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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛАРУСИ, СЛОВАКИИ, ВЕНГРИИ И ПОЛЬШИ ОБСУДИЛИ ХОД ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ НА ВАКЦИНАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ


12:53 10.12.2020

Представители высших органов аудита (ВОА) Беларуси, Словакии, Венгрии и Польши обсудили текущие результаты аудита эффективности «Защита населения от инфекционных заболеваний» на видеоконференции, которая состоялась 9 декабря 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проведение этого контрольного мероприятия запланировано на 2020-2021 годы. Цель аудита – оценка действующей системы защиты населения от инфекционных заболеваний, а также эффективности расходования выделенных на это средств. В соответствии с соглашением аудиторы осуществляют контрольные мероприятия в своих странах. Результаты национальных аудитов эффективности будут проанализированы и обобщены в итоговом отчете, в котором также будут даны рекомендации по устранению выявленных в ходе проверок недостатков и недочетов.

Участники видеоконференции проинформировали о текущих результатах национальных аудитов.

Представители Комитета госконтроля констатировали, что в Беларуси завершен первый этап аудита. Отмечено, что законодательство достаточно четко регулирует порядок проведения вакцинации населения. Используемые лекарственные средства проходят обязательную государственную регистрацию, требования к их качеству соответствуют международным стандартам безопасности. Учреждения здравоохранения проводят вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок за счет бюджетных средств. По желанию граждан сделать прививки, не входящие в Национальный календарный план, можно на платной основе.

На следующем этапе национального аудита госконтролеры изучат достоверность отчетных данных (в том числе о заболеваемости вакцинированных граждан), проанализируют соблюдение требований по хранению, транспортировке, изъятию из обращения, уничтожению вакцин и др.

Участники международного контрольного мероприятия планируют завершить национальные аудиты в первом квартале 2021 года.
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