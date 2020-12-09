Техника холдинга «Бобруйскагромаш» может быть задействована в программе по созданию парниковых комплексов Египта. Договоренность о формировании перечня сельхозтехники холдинга для участия в программе достигнута в ходе визита 8 декабря на предприятие делегации из Египта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», в состав делегации вошли руководители и специалисты компании National Company for Protective Cultivations (NCPC), принимающей участие в египетской национальной программе по созданию парниковых комплексов, реализуемой по линии вооруженных сил. Данный проект был запущен в 2017 году с целью обеспечения продовольственной безопасности Египта и создания дополнительных возможностей для экспорта продуктов. Он включает в себя 126 кластеров теплиц, каждая из которых площадью более гектара.

Представители делегации посетили выставку образцов продукции холдинга «Бобруйскагромаш» и ознакомились с номенклатурой производимой техники, ее характеристиками и конкурентными преимуществами.