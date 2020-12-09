Белорусский экспорт в Афганистан за 10 месяцев 2020 года составил $146,2 млн и вырос на 49%. Такие цифры были озвучены на заседании белорусской части совместного белорусско-афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия И. Крупко с участием посла Беларуси в Таджикистане и Афганистане О. Иванова.

Основными позициями белорусского экспорта стали специфические товары, нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, молоко и сливки сгущенные и сухие, шины, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на заседании были заслушаны доклады представителей министерств экономики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, образования, энергетики, транспорта и коммуникаций, ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации», Белорусской торгово-промышленной палаты, ряда промышленных предприятий о состоянии и перспективах развития сотрудничества с Афганистаном.

Было решено проработать возможность организации в июне 2021 года визита официальной делегации и представителей деловых кругов Афганистана в рамках проведения выставки «Белагро-2021» для ознакомления с потенциалом Беларуси в сфере АПК, посещения ведущих промышленных, сельскохозяйственных, перерабатывающих и фармацевтических предприятий и проведения переговоров по всему спектру двустороннего сотрудничества.

По итогам заседания принято решение усилить работу по наращиванию экспорта товаров и услуг в Афганистан.

В 2019 году товарооборот Беларуси и Афганистана составил 70,6 млн. долларов США и вырос в 8 раз. Основными позициями белорусского экспорта в 2019 году стали специфические товары, нефтепродукты, трактора и седельные тягачи, молоко и сливки сгущенные и сухие, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.

В январе-сентябре 2020 г. оборот взаимной торговли услугами составил $476,8 тыс. и по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. вырос практически в 3 раза, экспорт белорусских услуг вырос в 4 раза до $476,5 тыс. Сальдо положительное – $476,2 тыс.