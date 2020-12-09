МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАРТ И ФАС РОССИИ ОБСУДИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЫНКОВ

10:12 10.12.2020 Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсудили 9 декабря 2020 года в ходе онлайн заседания регулирование цифровых рынков. Как сообщает Telegram-канал МАРТ, стороны, в частности, расмотрели применяемые антимонопольными органами подходы к регулированию транснациональных компаний и цифровых платформ (Google, Booking, Sony) и их влияние на конкуренцию.