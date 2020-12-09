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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ИМПОРТИРОВАНЫ В ДИРЕКТОРИЮ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ ИКАО


09:08 10.12.2020

В штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале 7 декабря состоялась церемония импорта сертификата открытых ключей для биометрических документов в директорию открытых ключей ИКАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, стороны подписали соответствующий протокол.

Напомним, 25 ноября в НЦЭУ были изданы сертификаты открытых ключей национального центра удостоверения подписей (Country Signing Certification Authorities, CSCA) и корневого удостоверяющего центра для управления доступом к проверке электронных документов уполномоченными органами Беларуси (Country Verifying Certification Authorities, CVCA).

Белорусский CSCA взаимодействует с директорией открытых ключей Международной организации гражданской авиации по вопросам распространения сертификатов открытых ключей для биометрических документов.
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