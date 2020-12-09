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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕАБР ПЛАНИРУЕТ ПОДПИСАТЬ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С МИНСКЭНЕРГО НА 100 МЛН ЕВРО


16:01 09.12.2020

До конца года Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует заключить кредитное соглашение с «Минскэнерго» на сумму более 100 млн евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, после этого текущий инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси превысит 1 млрд долларов США.

Банк намерен продолжать кредитовать предприятия Беларуси не только в традиционных для ЕАБР секторах экономики, таких как энергетика, машиностроение, металлургия, добыча природных ископаемых, финансовый (банковский) сектор, но и активно вовлекать новые отрасли, прежде всего IT-сектор.

На состоявшейся сегодня встрече председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николая Подгузова и первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова обсуждалась работа банка в республике и расширение сотрудничества в части реализации сквозных интеграционных проектов.

«Наша задача — развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и Таджикистана. Действительно, на протяжении последних полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около 1 млрд долларов США», - отметил Николай Подгузов.

На 1 декабря 2020 года доля Беларуси в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составляет 988,9 млн долларов США. За 2 года она увеличилась с 9,2% в декабре 2018 года до 25,3% в декабре текущего года, то есть в 2,75 раза.

В период пандемии ЕАБР оказывал поддержку белорусским клиентам. Так, для ОАО «Белорусский металлургический завод» отменены повышенные проценты за нарушение установленных финансовых ковенант и предоставлены каникулы по ним до конца 2020 года. Рассматривается продление этих условий на 2021 год. Банком предложены пакеты антикризисных мер по преодолению негативных последствий пандемии для ОАО «Беларуськалий» и ОАО «БЕЛАЗ». Для РУП «Витебскэнерго» снижена действующая процентная ставка, а РУП «Минскэнерго» выдан бридж-кредит для авансирования поставок оборудования по новому инвестиционному проекту (40,5 млн евро).

Далее эта работа будет продолжена в рамках Программы по оказанию контрциклической поддержки экономикам государств-участников в условиях негативного влияния внешних и внутренних шоков.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.
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