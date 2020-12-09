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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ЕАБР


14:58 09.12.2020

Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития. Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - сказал Николай Снопков, которого цитирует сайт правительства.

Он поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

"Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации", - добавил первый вице-премьер.

Он считает, что в условиях кризиса нужно развивать инфраструктуру.

"Это важнейший элемент, который создает задел на будущее с точки зрения развития человеческого капитала и импульсы в экономическом развитии", - отметил он.

Николай Снопков также дал высокую оценку аналитике и макроэкономическим прогнозам банка, назвав их неаффилированными и очень профессиональными.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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