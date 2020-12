МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЧЕРЕЗ БУТБ ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ЕГИПЕТ

13:56 09.12.2020 Через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) планируется организовать поставки белорусских пиломатериалов в Египет. Такая договоренность достигнута по итогам встречи с руководством компании Sama Al-Jazeera for Import and Export, состоявшейся 8 декабря 2020 г. в центральном офисе биржи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это позволит египетским компаниям в неограниченных объемах и без посредников закупать продукцию деревообработки непосредственно у производителей. При этом белорусские экспортеры смогут выйти на перспективный рынок Египта, ежегодно потребляющий около 5 млн куб. м пиломатериалов. «Сейчас практически весь импорт пилопродукции в Египет организован через посредников, и цены порой очень завышены. Поэтому как крупный поставщик пиломатериалов мы хотели бы работать напрямую с белорусскими деревообработчиками, используя возможности биржевой площадки. Для нас это оптимальное решение, так как мы сразу получаем доступ к сотням деревообрабатывающих предприятий, готовых поставлять нужный нам товар на приемлемых условиях», - считает генеральный директор египетской компании Махмуд Кандиль. В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил важность активизации сотрудничества с египетским бизнесом в сфере биржевой торговли и предложил Sama Al-Jazeera for Import and Export рассмотреть возможность работы на бирже в качестве брокера. «Для вас это возможность стать представителем БУТБ не только в Египте, но и в целом на африканском континенте. У нас еще нет аккредитованных брокеров в этом регионе, и пока что эта ниша совершенно свободна. При этом не обязательно ограничиваться только лесопродукцией. Вы вправе работать по любому интересующему вас товарному направлению. Мы со своей стороны готовы оказать помощь в поиске надежных деловых партнеров и предоставить актуальную информацию о биржевом товарном рынке Республики Беларусь», - сказал он.