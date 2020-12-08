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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЕТ С ВОЗ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ БОРЬБЫ С COVID-19
11:40 09.12.2020
В Министерстве здравоохранения Беларуси проходит первая официальная встреча министра Дмитрия Пиневича и специального представителя, директора Европейского бюро ВОЗ в Республике Беларусь Масуда Дара.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на встрече обсуждаются планы дальнейшего сотрудничества в рамках совместной борьбы с COVID-19.
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