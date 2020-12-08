МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЕТ С ВОЗ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ БОРЬБЫ С COVID-19

11:40 09.12.2020 В Министерстве здравоохранения Беларуси проходит первая официальная встреча министра Дмитрия Пиневича и специального представителя, директора Европейского бюро ВОЗ в Республике Беларусь Масуда Дара. Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на встрече обсуждаются планы дальнейшего сотрудничества в рамках совместной борьбы с COVID-19.