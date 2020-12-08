Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко 7 декабря встретился с директором кыргызской выставочной компании Biexpo Виктором Линовицким.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Кыргызстане, на встрече обсуждены перспективы участия белорусских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях Кыргызстана в 2021 году.

Кроме того, рассмотрены возможные направления взаимодействия диппредставительства и компании Biexpo.