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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КЫРГЫЗСТАНА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В БИШКЕКЕ
09:11 09.12.2020
Посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко 7 декабря встретился с директором кыргызской выставочной компании Biexpo Виктором Линовицким.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Кыргызстане, на встрече обсуждены перспективы участия белорусских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях Кыргызстана в 2021 году.
Кроме того, рассмотрены возможные направления взаимодействия диппредставительства и компании Biexpo.
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