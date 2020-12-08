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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ
15:55 08.12.2020
Сегодня состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Как сообщает сайт правительства РФ, стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях.
Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
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