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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛОЖИЛА СЕРБИИ ОРГАНИЗОВАТЬ СП ДВУХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ МАШИН НА БАЗЕ ШАССИ МАЗ


13:17 08.12.2020

Перспективы белорусско-сербского сотрудничества в правоохранительной сфере и в области предупреждения чрезвычайных ситуаций обсудили 7 декабря посол Беларуси Валерий Брылев и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, с учетом успешной реализации в 2018-2019 годах первого проекта по совместному производству в Белграде 33 пожарных машин на базе шасси МАЗ для нужд сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии белорусской стороной предложено организовать совместное производство двух новых моделей пожарных машин на базе шасси МАЗ, специально разработанных для использования в условиях сербских городов.
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