Евросоюз согласовывает третий пакет санкций против властей Беларуси и намерен ввести его в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы сейчас заканчиваем третий пакет санкций. Надеюсь, ничего не помешает быстрому завершению процесса и их введению в скором времени", - сказал он.

Ожидается, что третий пакет санкций ЕС затронет еще 32 физлица и 9 юрлиц.