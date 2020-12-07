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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕС ПЛАНИРУЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВВЕСТИ ТРЕТИЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ
10:15 08.12.2020
Евросоюз согласовывает третий пакет санкций против властей Беларуси и намерен ввести его в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Мы сейчас заканчиваем третий пакет санкций. Надеюсь, ничего не помешает быстрому завершению процесса и их введению в скором времени", - сказал он.
Ожидается, что третий пакет санкций ЕС затронет еще 32 физлица и 9 юрлиц.
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