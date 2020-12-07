Руководство Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Беларуси приняло участие в заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации агентств по привлечению инвестиций (WAIPA), которое в связи с пандемией COVID-19 впервые состоялось в формате видеоконференции 7 декабря 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, в рамках мероприятия рассмотрены результаты деятельности WAIPA за 2019-2020 гг. и обозначены основные направления работы на 2021 год.

По итогам состоявшегося голосования также принято решение о переносе штаб-квартиры WAIPA из Стамбула обратно в Женеву.

Всемирная ассоциация агентств по привлечению инвестиций (WAIPA) – международная неправительственная организация, созданная в 1995 году для развития сотрудничества, обмена опытом и информацией по линии агентств по привлечению инвестиций. В настоящее время офисы ассоциации расположены в Стамбуле и Женеве.