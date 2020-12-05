ВЭБ.РФ предоставит АО «Алмалыкский ГМК» финансирование для поставки карьерных самосвалов ОАО «БЕЛАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») для модернизации горно-металлургического комбината в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Банк БелВЭБ», объем финансирования оценивается в 59 млн долларов США, срок предоставления кредитных средств - до 5 лет. Доля российской составляющей в себестоимости поставляемой продукции - более 30%. Это необходимое условие для участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта.

«Это первая сделка нового формата кооперации России и Белоруссии. Карьерные самосвалы будут поставлены для одного из крупнейших предприятий по добыче меди, золота и серебра в Центральной Азии. ВЭБ.РФ предоставляет покупателю долгосрочный кредит, процентная ставка по которому будет субсидироваться из белорусского бюджета. Реализация этого проекта стала возможна благодаря эффективному сотрудничеству правительств двух стран и финансовых институтов. Наше взаимовыгодное партнерство не только развивает торговые отношения стран, но и оказывает поддержку нашим предприятиям, загружая их производственные мощности», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Агентом правительства Беларуси по субсидированию процентной ставки ВЭБ.РФ выступает Банк БелВЭБ (Группа ВЭБ.РФ). Между правительством Беларуси и ВЭБ.РФ заключено соглашение о финансовой поддержке экспорта продукции, произведенной в результате промышленной кооперации предприятий Беларуси и России, в третьи страны.

ВЭБ.РФ и Банк БелВЭБ уже несколько лет финансируют поставки для ОАО «БЕЛАЗ» российской высокотехнологичной продукции, сырья и материалов для производства карьерной техники.

«Этим проектом мы готовы констатировать успешный старт сотрудничества по поддержке экспорта российско-белорусской продукции в третьи страны в новом формате. Его реализация стала логичным продолжением многолетнего сотрудничества банков в области финансирования и подтверждает широкие возможности государств по оказанию содействия в продвижении совместной продукции, – отметил председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский. – Мы видим возрастающую востребованность наших услуг по поддержке экспорта и в ближайшее время намерены реализовать аналогичные проекты с другими белорусскими предприятиями».

«Мы рады, что благодаря сотрудничеству с ВЭБ.РФ и Банком БелВЭБ нам удалось реализовать такой крупный проект, который будет способствовать наращиванию мощностей горнодобывающей и металлургической отрасли Узбекистана и способствовать кооперации наших стран, – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директора маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» Анатолий Трамбицкий. - Первые партии самосвалов грузоподъемностью 220 тонн были отгружены в октябре и ноябре 2020 года».

В ноябре 2020 ВЭБ.РФ принял решение об открытии кредитной линии АО «Алмалыкский ГМК» в целях финансирования сделки по поставке российской высокотехнологичной продукции в размере 1,8 млрд рублей сроком до 5 лет в рамках модернизации предприятия.