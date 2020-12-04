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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ АККРЕДИТОВАННЫХ В БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИПМИССИЙ РЯДА АФРИКАНСКИХ СТРАН СОСТОИТСЯ 9 ДЕКАБРЯ


10:53 07.12.2020

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Министерством иностранных дел организуют 9 декабря видеоконференцию «Африка – Беларусь: текущая ситуация и новые ориентиры для совместных бизнес-проектов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе онлайн-мероприятия планируют выступить руководители и представители дипломатических миссий следующих африканских стран, аккредитованных в Беларуси: Буркина-Фасо, Габонская Республика, Республика Джибути, Египет, Замбия, Марокко, Намибия, Судан, ЮАР.

Дипломаты представят информацию о текущем состоянии торгово-экономических отношений, имеющихся на африканском континенте перспективных инфраструктурных, логистических, инвестиционных проектах и возможностях для делового сотрудничества.

Белорусским участникам при регистрации будет предоставлена возможность заранее обозначить свои вопросы представителям посольств указанных стран.

Зарегистрироваться на участие необходимо до 8 декабря (ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации).

Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom (начало видеоконференции – 10.00, подключение участников – с 9.35). Одновременно будет организована прямая трансляция на канале YouTube.

Рабочий язык мероприятия – английский.
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