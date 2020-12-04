МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ АККРЕДИТОВАННЫХ В БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИПМИССИЙ РЯДА АФРИКАНСКИХ СТРАН СОСТОИТСЯ 9 ДЕКАБРЯ

10:53 07.12.2020 Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Министерством иностранных дел организуют 9 декабря видеоконференцию «Африка – Беларусь: текущая ситуация и новые ориентиры для совместных бизнес-проектов». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе онлайн-мероприятия планируют выступить руководители и представители дипломатических миссий следующих африканских стран, аккредитованных в Беларуси: Буркина-Фасо, Габонская Республика, Республика Джибути, Египет, Замбия, Марокко, Намибия, Судан, ЮАР. Дипломаты представят информацию о текущем состоянии торгово-экономических отношений, имеющихся на африканском континенте перспективных инфраструктурных, логистических, инвестиционных проектах и возможностях для делового сотрудничества. Белорусским участникам при регистрации будет предоставлена возможность заранее обозначить свои вопросы представителям посольств указанных стран. Зарегистрироваться на участие необходимо до 8 декабря (ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации). Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom (начало видеоконференции – 10.00, подключение участников – с 9.35). Одновременно будет организована прямая трансляция на канале YouTube. Рабочий язык мероприятия – английский.