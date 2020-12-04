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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛГУТ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА


10:16 07.12.2020

Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ), Гуанчжоуский железнодорожный профессионально-технический колледж, Гуандунский союз по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ и корпорация CRRC Qiqihar Vehicle Со. Ltd. подписали 4 декабря 2020 г. в Гуанчжоу на ежегодной конференции Союза профессионального образования «Один пояс – один путь» соглашение о создании центра испытания импортного оборудования железнодорожного транспорта в странах СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе Беларуси, БелГУТ проводит большую работу по увеличению экспорта своих услуг на международной арене, в том числе за счет расширения области взаимодействия с китайскими научными и образовательными организациями. Соглашение подписано в целях углубления научного сотрудничества в области высокоскоростных железнодорожных технологий и сопутствующих услуг, обеспечения потребностей соответствующих отечественных отраслей по экспорту услуг и повышения эффективности экспортной сертификации оборудования.

От белорусской стороны соглашение подписал Генеральный консул Беларуси в Гуанчжоу Андрей Попов.

Несмотря на то, что располагаться создаваемый центр будет на территории Китая, фундамент его будущей деятельности закладывается на принципах работы испытательного центра и органа по сертификации Белорусского государственного университета транспорта.
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