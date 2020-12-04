ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЧТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ТРАНЗИТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ


09:10 07.12.2020

Почтовые операторы РУП «Белпочта», АО «Почта России» и АО «Казпочта» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области обеспечения и развития транзита международных почтовых отправлений (МПО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», трехстороннее соглашение предусматривает создание логистических сервисов по доставке МПО между странами, разработку и запуск продуктов для организации транзита МПО по направлениям: Азия – Европа, Европа – страны ЕАЭС и прилегающие рынки, Соединенные Штаты Америки – страны ЕАЭС, а также по другим направлениям по согласованию сторон.

Кроме того, планируется разработать единые технологии по обработке МПО и тарифную политику в области сотрудничества с учетом соблюдения экономических интересов всех сторон.

Документ подписан в ходе Первого Евразийского конгресса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2020
валюта курс
EUR 3.1245
USD 2.5697
RUB 3.4615
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1245 -0.0099
USD 2.5697 -0.0165
RUB 3.4615 +0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1120 3.1200
USD 2.5660 2.5730
RUB 3.4570 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2140
EUR/RUB 89.7100 90.3000
USD/RUB 74.1000 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте