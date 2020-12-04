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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЧТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ТРАНЗИТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
09:10 07.12.2020
Почтовые операторы РУП «Белпочта», АО «Почта России» и АО «Казпочта» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области обеспечения и развития транзита международных почтовых отправлений (МПО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», трехстороннее соглашение предусматривает создание логистических сервисов по доставке МПО между странами, разработку и запуск продуктов для организации транзита МПО по направлениям: Азия – Европа, Европа – страны ЕАЭС и прилегающие рынки, Соединенные Штаты Америки – страны ЕАЭС, а также по другим направлениям по согласованию сторон.
Кроме того, планируется разработать единые технологии по обработке МПО и тарифную политику в области сотрудничества с учетом соблюдения экономических интересов всех сторон.
Документ подписан в ходе Первого Евразийского конгресса.
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