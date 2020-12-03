МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МОЛДОВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕХНИКИ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»

10:17 04.12.2020 В Научно-исследовательском институте полевых культур «Селекция» молдавского города Бэлць на этой неделе прошла встреча, на которой обсуждалось использование техники производства ОАО «Гомсельмаш». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Борис Боинчан поделился планами развития института и потребностью в приобретении кормоуборочной и зерноуборочной техники. Участниками встречи стали посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин, экономический атташе в посольстве Андрей Король и директор ООО «EMTEH-AGRO» SRL – дилерского центра ОАО «Гомсельмаш» – Николай Граур. После встречи участники посетили торговую площадку дилерского центра, где положительно оценили работу по продвижению и реализации в Молдове техники ОАО «Гомсельмаш» и отметили, что продажа комбайнов в 2020 году имеет положительный рост.