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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОЛДОВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕХНИКИ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
10:17 04.12.2020
В Научно-исследовательском институте полевых культур «Селекция» молдавского города Бэлць на этой неделе прошла встреча, на которой обсуждалось использование техники производства ОАО «Гомсельмаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Борис Боинчан поделился планами развития института и потребностью в приобретении кормоуборочной и зерноуборочной техники.
Участниками встречи стали посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин, экономический атташе в посольстве Андрей Король и директор ООО «EMTEH-AGRO» SRL – дилерского центра ОАО «Гомсельмаш» – Николай Граур.
После встречи участники посетили торговую площадку дилерского центра, где положительно оценили работу по продвижению и реализации в Молдове техники ОАО «Гомсельмаш» и отметили, что продажа комбайнов в 2020 году имеет положительный рост.
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