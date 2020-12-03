В Министерстве промышленности и торговли Вьетнама 3 декабря 2020 г. состоялась церемония подписания протокола о внесении изменений и дополнений в протокол между правительствами Беларуси и Социалистической Республики Вьетнам о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама от 23 марта 2016 г.

С белорусской стороны протокол подписал посол нашей страны во Вьетнаме Владимир Гошин, с вьетнамской – министр промышленности и торговли Чан Туан Ань.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, протокол позволит существенно упростить работу совместного белорусско-вьетнамского предприятия по сборке грузовых автомобилей ООО ”МАЗ Азия“ и увеличить объем производимой продукции.