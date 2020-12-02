Представителям учреждений образования в Новороссийске (Краснодарский край) 25 ноября 2020 г. переданы четыре школьных автобусов «Неман 420238-511» производства ОАО «МЗКТ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, техника была поставлена ООО «СТЦ УРАГАН» и приобретены Каспийским Трубопроводным Консорциумом в рамках благотворительной программы 2020 года.

Автобус среднего класса «Неман 420238-511 Школьный» на шасси Iveco Daily рассчитан на 30 пассажиров (29 школьников плюс 1 сопровождающий). Автобус оснащен вместительными отсеками для багажа, кондиционером, автономным жидкостным отопителем салона, системой ЭРА-ГЛОНАСС. Детские сиденья оборудованы 4-точеными ремнями безопасности

Это уже третья поставка ООО «СТЦ УРАГАН» за последние полтора года. Ранее для Новороссийска были поставлены 3 школьных и 10 городских автобусов НЕМАН, успешно работающие на маршрутах Краснодарского Края.

В настоящее время также реализуется проект поставки туристических автобусов НЕМАН, первый такой автобус будет поставлен до конца текущего года для детских творческих коллективов МБУ «Централизованная клубная система» Новороссийска.