|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА МЗКТ ПОСТАВЛЕНЫ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
13:06 03.12.2020
Представителям учреждений образования в Новороссийске (Краснодарский край) 25 ноября 2020 г. переданы четыре школьных автобусов «Неман 420238-511» производства ОАО «МЗКТ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, техника была поставлена ООО «СТЦ УРАГАН» и приобретены Каспийским Трубопроводным Консорциумом в рамках благотворительной программы 2020 года.
Автобус среднего класса «Неман 420238-511 Школьный» на шасси Iveco Daily рассчитан на 30 пассажиров (29 школьников плюс 1 сопровождающий). Автобус оснащен вместительными отсеками для багажа, кондиционером, автономным жидкостным отопителем салона, системой ЭРА-ГЛОНАСС. Детские сиденья оборудованы 4-точеными ремнями безопасности
Это уже третья поставка ООО «СТЦ УРАГАН» за последние полтора года. Ранее для Новороссийска были поставлены 3 школьных и 10 городских автобусов НЕМАН, успешно работающие на маршрутах Краснодарского Края.
В настоящее время также реализуется проект поставки туристических автобусов НЕМАН, первый такой автобус будет поставлен до конца текущего года для детских творческих коллективов МБУ «Централизованная клубная система» Новороссийска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2020
Курсы в банках
на 03.12.2020
Конвертация в банках
на 03.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте