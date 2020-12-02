|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ГОТОВ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ БУТБ В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЙСКИМ БИЗНЕСОМ
10:13 03.12.2020
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» планируют объединить усилия и совместно содействовать укреплению торгово-экономических отношений Беларуси и Китая. Соответствующая договоренность достигнута 2 декабря 2020 г. по итогам двусторонних переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, среди прочего рассматривается возможность участия в биржевых торгах резидентов парка «Великий камень», а также привлечение на биржевую площадку китайских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси и сопредельных государств.
«Что касается экспорта, то самыми перспективными позициями являются отечественные пиломатериалы и молочная продукция. Эти товары пользуются стабильно высоким спросом в Китае, а на бирже аккредитованы все крупнейшие производители, готовые предложить китайским партнерам конкурентоспособные цены и удобную логистику. В то же время мы хотели бы привлечь на торги китайских поставщиков аминокислот и других кормовых добавок. Это позволит белорусским сельхозпредприятиям существенно экономить на закупках», – считает первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.
В этой связи первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев подчеркнул готовность оказывать поддержку БУТБ в расширении сотрудничества с китайским бизнесом.
«К нам регулярно приезжают делегации из Китая, представляющие самые разные сферы бизнеса: от деревообработки и строительства до легкой промышленности и производства продуктов питания. Только за прошлый год «Великий камень» посетили более 400 таких делегаций. Уверен, что многим китайским бизнесменам было бы интересно познакомиться с возможностями биржевой площадки. Поэтому мы готовы рекомендовать участие в биржевых торгах как одну из наиболее эффективных форм работы на белорусском рынке», – отметил Кирилл Коротеев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2020
Курсы в банках
на 03.12.2020
Конвертация в банках
на 03.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте