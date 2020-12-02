Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» планируют объединить усилия и совместно содействовать укреплению торгово-экономических отношений Беларуси и Китая. Соответствующая договоренность достигнута 2 декабря 2020 г. по итогам двусторонних переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, среди прочего рассматривается возможность участия в биржевых торгах резидентов парка «Великий камень», а также привлечение на биржевую площадку китайских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси и сопредельных государств.

«Что касается экспорта, то самыми перспективными позициями являются отечественные пиломатериалы и молочная продукция. Эти товары пользуются стабильно высоким спросом в Китае, а на бирже аккредитованы все крупнейшие производители, готовые предложить китайским партнерам конкурентоспособные цены и удобную логистику. В то же время мы хотели бы привлечь на торги китайских поставщиков аминокислот и других кормовых добавок. Это позволит белорусским сельхозпредприятиям существенно экономить на закупках», – считает первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.

В этой связи первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев подчеркнул готовность оказывать поддержку БУТБ в расширении сотрудничества с китайским бизнесом.

«К нам регулярно приезжают делегации из Китая, представляющие самые разные сферы бизнеса: от деревообработки и строительства до легкой промышленности и производства продуктов питания. Только за прошлый год «Великий камень» посетили более 400 таких делегаций. Уверен, что многим китайским бизнесменам было бы интересно познакомиться с возможностями биржевой площадки. Поэтому мы готовы рекомендовать участие в биржевых торгах как одну из наиболее эффективных форм работы на белорусском рынке», – отметил Кирилл Коротеев.