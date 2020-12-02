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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИТЕТА ООН ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА УЧТЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ


09:15 03.12.2020

Беларусь с учетом своих национальных интересов будет выполнять рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, предлагаемые стране по итогам защиты нацдокладов по выполнению положений Конвенции ООН о правах ребенка. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 2 декабря на заседании Национальной комиссии по правам ребенка.

В январе этого года в ходе 83-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве Беларусь представила объединенные периодические доклады по соблюдению положений Конвенции ООН о правах ребенка. В том числе предоставлена информация о достижениях Беларуси в сфере охраны детства и материнства, о создании благоприятных условий для жизни и развития детей.

"В целом Комитетом ООН по правам ребенка позитивно оценены результаты работы нашей страны в этом направлении. Хотел бы подчеркнуть, что такие отчеты - это действенный механизм обзора информации о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка во всех без исключения государствах - участниках этого международного акта. Также это хорошая площадка для укрепления имиджа страны на международной арене", - отметил Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

Рекомендации Комитета ООН по правам ребенка затрагивают различные аспекты деятельности госорганов и соотносятся с теми задачами, которые решает Национальная комиссия по правам ребенка. "То есть по своей сути могут стать хорошими дополнительными мерами для дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере прав и защиты интересов каждого ребенка, живущего в нашей стране", - считает он.

Игорь Петришенко обратил внимание, что "большинство поднятых комитетом вопросов актуальны для многих стран мира, в том числе таких как США, Германия, Франция и иных". В частности, они касаются предотвращения насилия в семье и среде сверстников, информационной безопасности ребенка, максимальной социализации несовершеннолетних с инвалидностью.

"Такие вопросы надо решать. В то же время хотел бы обратить особое внимание, что в решении данных вопросов, реализации рекомендаций международных экспертов мы должны исходить в первую очередь из национальных интересов", - подчеркнул белорусский чиновник.

По его словам, в Беларуси выстроена эффективная система по обеспечению прав и защите интересов ребенка.

"Но с учетом реалий и вызовов времени мы ее совершенствуем. Например, это касается усиления ответственности взрослых за вовлечение детей в несанкционированные акции", - сказал Игорь Петришенко.

На данный момент соответствующие корректировки норм Кодекса об административных правонарушениях находятся на рассмотрении в Палате представителей.

С учетом этих подходов вице-премьер попросил заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника во время доклада более подробно остановиться на анализе рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, их целесообразности и возможности реализации в Беларуси с точки зрения МИД.

В случае поддержки рекомендаций Игорь Петришенко считает целесообразным заложить их реализацию в соответствующие госпрограммы и национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав.

Кроме того, сегодня на заседании утвержден план работы Нацкомиссии по правам ребенка на 2021 год.
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