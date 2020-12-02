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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ПРОИНФОРМИРОВАЛ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ВЫХОДА НА РЫНОК БЕЛАРУСИ


16:57 02.12.2020

2 декабря Национальный центр маркетинга МИД Беларуси по приглашению Российского Экспортного Центра (РЭЦ) принял участие в онлайн-конференции, которая состоялась в рамках открытия международной деловой миссии российских производителей медицинской отрасли.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо подчеркнул высокий уровень развития медицинской отрасли в Республики Беларусь. Спикер отметил, что по оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, Беларусь достигла высокого мирового уровня развития специализированной медицинской помощи. Каждый год Беларусь посещают пациенты из более 130 стран с целью получения высококвалифицированных медицинских услуг, в том числе из Израиля, США, Великобритании, Германии, Литвы, Китая. Значительных результатов удалось добиться и в лечении злокачественных новообразований и заболеваний кроветворной системы у детей, а также трансплантологии, кардиологии, эндокринологии и других направлениях.

Валерий Садохо проинформировал российских производителей медицинской отрасли о маркетинговых инструментах для выхода на белорусский рынок. Среди них эксперт выделил маркетинговые исследования, выставочную и конгрессную деятельность, рекламно-информационную продукцию, в частности, возможности журнала Export of Belarus. Особое внимание Валерий Садохо уделил функциональным возможностям портала Export.by, который создан Национальным центром маркетинга для поддержки экспортеров и является интернет-витриной белорусских товаров и услуг. В настоящее время на Export.by уже зарегистрировались около 190 российских компаний. На протяжении 2020 года ресурс посетили почти 70 тысяч пользователей из России.

Директор Национального центра маркетинга подчеркнул, что для эффективного продвижения на зарубежные рынки очень важно использовать комплексный подход.

Подробнее о еще одном весьма эффективном инструменте выхода на рынок Беларуси – организации участия в электронных закупках в Беларуси – рассказала участникам конференции Оксана Гончарик, начальник отдела по работе с клиентами управления обеспечения закупок Национального центра маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в качестве спикеров в онлайн-конференции также приняли участие эксперты российских торговых представительств в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
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