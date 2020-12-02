В январе-октябре 2020 г. объем товарооборота Беларуси и Узбекистана увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,2% и составил $195,0 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, объем экспорта товаров за десять месяцев текущего года вырос к уровню января-октября 2019 года на 7,1% до $160,7 млн, импорта – снизился на 15,7% до $34,3 млн.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $126,4 млн.