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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТА БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,2%
15:24 02.12.2020
В январе-октябре 2020 г. объем товарооборота Беларуси и Узбекистана увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,2% и составил $195,0 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, объем экспорта товаров за десять месяцев текущего года вырос к уровню января-октября 2019 года на 7,1% до $160,7 млн, импорта – снизился на 15,7% до $34,3 млн.
Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $126,4 млн.
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