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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕМИНАР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА


13:36 02.12.2020

Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко и представители Международного агентства по возобновляемой энергии (МАВЭ) обсудили взаимодействие в контексте проведения МАВЭ в 2020-2021 годах обзора «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в ходе состоявшейся 30 ноября 2020 года онлайн встречи достигнута договоренность о проведении совместно с МАВЭ в феврале 2021 года виртуального двухдневного семинара для Беларуси, на котором будет рассмотрен опыт европейских стран по интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в системы теплоснабжения, в том числе переход к использованию систем отопления более низкого нагрева (до 60 С), технологий сезонного хранения энергии, вопросы осуществления политики теплоснабжения в республике.

На семинаре планируется выработать рекомендации по дальнейшему продвижению развития использования ВИЭ (биомассы, энергии солнца, тепла земли (посредством тепловых насосов), вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) в теплоснабжении в Беларуси. Еще один день будет посвящен обсуждению с МАВЭ хода обзора по оценке готовности Беларуси к использованию ВИЭ.

Это будет уже второй семинар для стран региона Центральной и Восточной Европы, проводимый под эгидой МАВЭ, по вышеуказанной тематике. Первый семинар по использованию ВИЭ в теплоснабжении Балканских стран был организован МАВЭ совместно с Европейским банком реконструкции и развития в декабре 2019 года в Белграде (Сербия). На первом семинаре рассматривались вопросы городского планирования теплоснабжения с вовлечением ВИЭ, создания фондов для финансирования проектов по продвижению использованию ВИЭ на районном уровне, строительства коммунальными теплоснабжающими предприятиями гибридных подстанций с тепловыми насосами с одновременным использованием электроэнергии от ветроэнергетических установок, энергосервисной деятельности (ЭСКО), другие вопросы.

Информация о конкретных датах и времени проведения виртуального двухдневного семинара в феврале 2021 года будет размещена на сайте Департамента по энергоэффективности Госстандарта.
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