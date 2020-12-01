Беларусь и Турция планируют развивать научно-техническое взаимодействие в сфере энергетики, ИКТ, медицины, химических технологий, новых материалов и биотехнологий. Об этом шла речь на втором заседании совместной Белорусско-Турецкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества турецких и белорусских технопарков, а также Турецкого полярного научно-исследовательского института с Республиканским центром полярных исследований Национальной академии наук Беларуси.

По итогам конкурса совместных инновационных проектов, проведенном Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Советом по научно-техническим исследованиям Турции, к финансированию принят проект по разработке складской автономной мульти-робототехнической системы (исполнитель с белорусской стороны – ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», с турецкой стороны – компания ООО «Новосим Инженерные Услуги»). Цель проекта – разработка новой мульти-робототехнической системы, предназначенной для перемещения в автоматическом режиме товаров внутри как проектируемых, так и существующих складских помещений, логистических центров с учетом информации о конфигурации помещений. В настоящее время на рассмотрении турецкой стороны находятся еще два инновационных проекта НАН Беларуси, которые получили положительную оценку белорусских экспертов.

Белорусско-турецкое сотрудничество в научно-технической сфере осуществляется в рамках соглашения между правительствами двух стран от 11 ноября 2016 года.