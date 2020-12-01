Товарооборот Беларуси и Карелии за 9 месяцев 2020 года вырос более чем на 60%. Такую цифру озвучил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Карелии.

«Радует, что мы перешли от сотрудничества только в торгово-экономической сфере к инвестиционному сотрудничеству, ярким примером которого является реализация проекта по созданию и расширению сборочного производства лесозаготовительной техники ООО «Амкодор-Онего» в городе Петрозаводск», - обратил внимание Виталий Дрожжа.

Министр лесного хозяйства также отметил, что деятельность рабочей группы имеет конкретные результаты. Например, после посещения в прошлом году АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» поставка целлюлозы из Беларуси в Карелию увеличилась в 15 раз.

При этом, по мнению Министра лесного хозяйства, закрепленного за сотрудничество с Карелией, сфера взаимных интересов двух республики может быть намного шире. Это и здравоохранение, и туризм, и научная деятельность, и образование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в январе-сентябре 2020 г. товарооборот Беларуси с Республикой Карелия составил 21,8 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 62,7%, экспорт – 17,8 млн долларов и вырос в 2,4 раза, импорт – 4,0 млн долларов и сократился на 32,8%.