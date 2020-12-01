В Псковской области могут быть востребованы услуги белорусских строителей. Об этом заявил 1 декабря 2020 года заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции.

По его словам, помимо возведения жилых кварталов, интерес может представлять строительство социальных объектов - школ, детских садов, больниц с привлечением кредитных ресурсов Банка развития Беларуси. Игорь Петришенко также предложил развивать сотрудничество в сфере образования и здравоохранения.

"В целом мы готовы обсуждать любые предложения, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества, обеспечить максимальную поддержу всех взаимовыгодных конструктивных идей и проектов", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

В свою очередь глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области планируют строительство соцобъектов с участием белорусских компаний.

"На протяжении прошедших двух месяцев шла кропотливая работа по разработке плана мероприятий в торгово-экономической, научно-технической, культурной сфере на 2021-2023 годы. В результате определены приоритетные направления на ближайшие три года. В план включены мероприятия по участию белорусских предприятий в строительстве социальных объектов, объектов жилищного строительства", - отметил Михаил Ведерников.

В плане обозначено сотрудничество в части торгово-ярмарочных мероприятий, в том числе обмен делегациями, а также взаимодействие в сфере культуры. Особое внимание будет уделяться детскому туризму.

"Во время визита делегации Псковской области в Беларусь в сентябре мы отчетливо увидели, что потенциал для развития совместных отношений еще достаточно большой, нужно сделать все необходимое для усиления взаимодействия", - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что с Беларусью выстроено взаимовыгодное сотрудничество в сферах транспорта, агропромышленного комплекса, предприятия российского региона активно закупают белорусскую сельскохозяйственную технику, автобусы, дорожно-строительную технику и котельное оборудование.