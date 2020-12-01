ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


09:06 02.12.2020

Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области России. Об этом заявил 1 декабря 2020 года заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции.

"Псковская область специализируется на мясном животноводстве, выращивании картофеля, овощей, кормовых культур, она также один из главных игроков в России на рынке производства свинины. В Беларуси схожая структура сельхозпроизводства, это дает возможность организовать постоянный обмен опытом, технологиями и специалистами. Белорусская сторона готова активизировать свое участие в программах развития сельского хозяйства в Псковской области", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

Вице-премьер предложил рассмотреть возможность расширения поставок в Псковскую область продукции белорусского сельхозмашиностроения, включая энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы, посевные и почвообрабатывающие агрегаты. При этом есть возможность использования лизинга и льготного кредитования. Белорусские компании могут предложить оборудование для развития молочно-товарного производства.

Игорь Петришенко обратил внимание, что белорусские производители могут обеспечить потребности Псковской области в пассажирской, грузовой, дорожно-строительной и коммунальной технике. "Последние годы мы развивали производство, ориентируясь в том числе на потребности российского рынка, - отметил он. - Как мы знаем, перед Псковской областью стоит вопрос кардинального обновления парка городских автобусов, прежде всего в столице региона".

В сентябре этого года дилер МАЗа выиграл конкурс на поставку в Псков 11 автобусов сверхбольшой и 6 - большой вместимости. В Пскове также прошла опытная эксплуатация автобуса МАЗ на газомоторном топливе.

По итогам заседания рабочей группы подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Товарооборот Беларуси и Псковской области в январе-сентябре 2020 года составил $77 млн и сократился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сальдо для Беларуси положительное - $16,6 млн. Основа экспорта - несгущенные молоко и сливки, металлоконструкции из черных металлов, изделия из цемента, бетона или искусственного камня, изделия из пластмасс.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2020
валюта курс
EUR 3.1000
USD 2.5905
RUB 3.3986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1000 +0.0013
USD 2.5905 +0.0032
RUB 3.3986 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1050 3.1100
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3970 3.4080
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2010 1.2070
EUR/RUB 91.3000 91.8200
USD/RUB 75.7000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте