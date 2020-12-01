Представители Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) приняли участие в заседании комитета по авторским, смежным правам и частному копированию Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), которое состоялось 30 ноября 2020 г. в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, в ходе мероприятия рассмотрены проект программы работы на год и периодичность проведения будущих заседаний, обсуждены возможности использования ресурса медиакоммуникационной площадки Creative Global Talks (CGT).

Кроме того, определены кандидаты на должность руководителя комитета.