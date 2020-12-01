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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЦИС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО АВТОРСКИМ, СМЕЖНЫМ ПРАВАМ И ЧАСТНОМУ КОПИРОВАНИЮ ЕАКОП
15:07 01.12.2020
Представители Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) приняли участие в заседании комитета по авторским, смежным правам и частному копированию Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), которое состоялось 30 ноября 2020 г. в онлайн-формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, в ходе мероприятия рассмотрены проект программы работы на год и периодичность проведения будущих заседаний, обсуждены возможности использования ресурса медиакоммуникационной площадки Creative Global Talks (CGT).
Кроме того, определены кандидаты на должность руководителя комитета.
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