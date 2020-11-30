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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА ДОСТУП К ДЖЕНЕРИКУ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ


12:23 01.12.2020

Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, наша страна на льготных условиях получает доступ к дженерику лекарственного препарата «Долутегравир», рекомендованному ВОЗ в качестве препарата первой линии для лечения ВИЧ, а также к комбинированным препаратам, содержащим долутегравир (тенофовир + ламивудин + долутегравир).

В соглашение также включены Азербайджан, Казахстан и Малайзия.

Четыре страны, которые получат выгоду от этого соглашения, не включены в действующую лицензию Патентного пула и ViiV Healthcare, так как являются странами со средне-высоким уровнем доходов, где ViiV Healthcare имеет патент на долутегравир.

Напомним, что эти страны также получают доступ к существующей добровольной педиатрической лицензии на долутегравир.

«Это означает, что люди, живущие с ВИЧ в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Малайзии, теперь будут иметь больший доступ к недорогим и качественным, рекомендованным ВОЗ, схемам лечения на основе долутегравира», - заявил исполнительный директор Патентного пула лекарственных средств Чарльз Гор.

«Мы надеемся, что благодаря Лицензионному соглашению Патентного пула и ViiV Healthcare, долутегравир и ТЛД (тенофовир + ламивудин + долутегравир), будут доступнее для ВИЧ инфицированных пациентов в Беларуси, что позволит повысить приверженность к лечению. Открывается возможность конкуренции между производителями дженериков. Это даст возможность выводить на наш рынок лекарства гарантированного качества по более низкой цене», - сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
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