Заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко и заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН в Беларуси Армен Мартиросян обсудили в ходе состоявшейся 27 ноября онлайн-встречи проекты в сфере энергосбережения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, Михаил Малашенко рассказал коллегам из ПРООН об основных направлениях деятельности и принципах работы департамента, принятии госпрограмм по энергоэффективности, работе по нормированию ТЭР, источниках и принципах государственного финансирования работы по энергосбережению.

Стороны обсудили уникальный опыт проведения в Беларуси республиканского конкурса «Энергомарафон» и выразили надежду на то, что он станет международным; они также дали высокую оценку проектам по повышению энергоэффективности жилых зданий и школ, осуществленным в Беларуси ПРООН с привлечением международного финансирования.

Как сообщил руководитель департамента, в госпрограмме «Энергосбережение» на 2021-2025 годы впервые будут отражены вопросы энергосервисного контрактинга (ЭСКО). Армен Мартиросян продолжил тему ЭСКО, рассказав об успешном пилотном проекте оснащения светодиодным освещением нескольких проспектов столицы Армении, который уже приносит экономию, эквивалентную 100 тысячам долларов США в год.

Армен Мартиросян предложил продолжить рабочие встречи по вопросам энергоэффективности, сделав акцент на инновационных механизмах уже реализованных и ныне исполняемых проектов. Михаил Малашенко отметил, что департамент открыт для сотрудничества и готов продолжить его по различным направлениям.