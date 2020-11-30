Беларусь предлагает создать в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) механизм взаимодействия по ядерной энергетике и полноценный финансовый институт. Такие предложения озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 30 ноября 2020 года на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое прошло в формате видеоконференции.

Он отметил, Беларусь активно развивает международное сотрудничество по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях и заинтересована в расширении участия нашей страны в работе Энергетического клуба ШОС.

Поскольку организация объединяет несколько ядерных государств, глава белорусского правительства полагает, что настало время подумать над созданием в ШОС отдельного механизма, предусматривающего регулярные встречи, совещания по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности по аналогии с мероприятиями, проводимыми по другим направлениям.

"Уверен, что создание такого формата взаимодействия будет отвечать современным вызовам в области ядерной безопасности, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в данной сфере", - подчеркнул Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Белорусская сторона также считает весьма востребованным создание полноценного финансового института, "не зависящего от решений и действий западных структур".

Главными направлениями деятельности этого института, по мнению белорусской стороны, могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития.

"Эта идея в полной мере отвечает российской инициативе о принятии Межбанковским объединением ШОС дорожной карты по преодолению последствий пандемии COVID-19 для экономик стран - членов ШОС. С учетом значительного опыта в финансовой и банковской сферах Межбанковское объединение ШОС могло бы разработать и внести проект концепции создания данной финансовой организации", - отметил Роман Головченко.

В составе ШОС - восемь стран (Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), шесть стран - партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). Совет глав правительств собирается раз в год для обсуждения стратегии многостороннего взаимодействия, решения принципиальных вопросов экономического и иного сотрудничества.

Беларусь получила статус наблюдателя в организации в июле 2015 года и принимает участие во всех основных направлениях ее деятельности: политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном.