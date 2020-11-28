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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ БЕЛАРУСИ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
18:43 30.11.2020
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе состоявшегося 30 ноября 2020 года телефонного разговора с премьер-министром Беларуси Романом Головченко обсудил проекты в энергетике. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях», - говорится в сообщении.
Кроме того, особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне.
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