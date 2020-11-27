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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


11:45 30.11.2020

Администрация индустриального парка «Великий камень» и АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» 27 ноября 2020 года подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт парка «Великий камень», в соответствии с документом стороны будут взаимодействовать в области привлечения инвесторов, содействовать развитию промышленной кооперации резидентов парка и предприятий Удмуртии, а также оказывать информационную, консультационную и экспертную поддержку, проводить совместные презентационные мероприятия.

АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» — государственный институт, созданный правительством республики для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры региона, а также поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
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