Беларусь и Россия обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах топливного комплекса, а также стабильности поставок углеводородов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на прошедшие 27 ноября в режиме видеоконференции переговоры вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым.

Александр Новак особо подчеркнул важность долгосрочных отношений в сфере поставок нефти и газа республике, а также сохранения и укрепления партнёрства между предприятиями энергетической отрасли двух стран.

Переговоры вице-премьеров состоялись в рамках подготовки встречи председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Беларуси Романа Головченко.