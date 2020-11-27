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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ НЕФТИ И ГАЗА В 2021 ГОДУ
09:06 30.11.2020
Беларусь и Россия обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах топливного комплекса, а также стабильности поставок углеводородов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на прошедшие 27 ноября в режиме видеоконференции переговоры вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым.
Александр Новак особо подчеркнул важность долгосрочных отношений в сфере поставок нефти и газа республике, а также сохранения и укрепления партнёрства между предприятиями энергетической отрасли двух стран.
Переговоры вице-премьеров состоялись в рамках подготовки встречи председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
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