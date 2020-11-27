МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ТЕХНИКУ НА АФРИКАНСКИЙ РЫНОК ПРИ УЧАСТИИ TRINITA GROUP

17:11 27.11.2020 Руководитель французской компании Trinita Group Александр Виеньяме посетил ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и ознакомился с образцами продукции предприятия и номенклатурой производимой техники. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на переговорах с руководством холдинга обсуждены возможные поставки машин и оборудования «АМКОДОР» на африканский рынок при участии Trinita Group. Достигнута договоренность о проработке возможных совместных проектов в странах Западной Африки.