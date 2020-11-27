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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМКОДОР ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ТЕХНИКУ НА АФРИКАНСКИЙ РЫНОК ПРИ УЧАСТИИ TRINITA GROUP
17:11 27.11.2020
Руководитель французской компании Trinita Group Александр Виеньяме посетил ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и ознакомился с образцами продукции предприятия и номенклатурой производимой техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на переговорах с руководством холдинга обсуждены возможные поставки машин и оборудования «АМКОДОР» на африканский рынок при участии Trinita Group.
Достигнута договоренность о проработке возможных совместных проектов в странах Западной Африки.
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