Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение об отмене с 27 ноября 2020 года временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с четырех белорусских предприятий. Решение принято по результатам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным, которые состоялись 26 и 27 ноября в формате телеконференции.

Как сообщает Россельхознадзор, запрет на поставки снят со следующих предприятий: Волковысское ОАО «Беллакт» - молочной продукции (цельномолочной, сухой молочной продукции, масла сливочного); ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» - сухой молочной продукции; Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе – сухой молочной продукции; Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» г.Иваново – сухой молочной продукции.

Кроме этого, с 30 ноября 2020 года разрешается ввоз в Россию продукции с таких белорусских предприятий, как:

ОАО «Полоцкий молочный комбинат» - цельномолочной продукции, сухой молочной продукции, масла, творога и творожной продукции, сыра;

ОАО «Пружанский молочный комбинат» - сухой молочной продукции;

ОАО «Лунинецкий молочный завод» - масла и сухой молочной продукции;

ОАО «1-ая Минская птицефабрика» - пищевой яичной продукции, мяса птицы и субпродуктов;

СЗАО «Агрокомбинат «Колос» - мяса птицы и ее субпродуктов, готовых мясных изделий и консервно-паштетной продукции из птицы;

ИООО «Беловежские деликатесы» - готовых мясных изделий и полуфабрикатов из свинины, за исключением продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней.

Ввоз в Россию продукции с указанных шести предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

Во время переговоров Сергей Данкверт также обратился к белорусской стороне с просьбой усилить лабораторный контроль животноводческих товаров, отправляемых в Россию.